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Россия хочет показать открытость избирательной системы, заявил Климов - РИА Новости, 08.10.2023
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11:13 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/vybory-1901277765.html
Россия хочет показать открытость избирательной системы, заявил Климов
Россия хочет показать открытость избирательной системы, заявил Климов - РИА Новости, 08.10.2023
Россия хочет показать открытость избирательной системы, заявил Климов
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, отвечая на вопрос о допуске иностранных наблюдателей к президентским выборам в РФ в 2024... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:13
2023-10-08T11:13
политика
россия
москва
андрей климов
владимир путин
совет федерации рф
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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, отвечая на вопрос о допуске иностранных наблюдателей к президентским выборам в РФ в 2024 году, заявил, что Москва считает важным показать открытость своей избирательной системы, но необходимо подумать над позицией недружественных стран. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них. "По закону у нас на все федеральные выборы допускаются иностранные наблюдатели. Это не обязательство, что важно понять. Конечно, как и любая политическая сила, мы считаем важным показать открытость нашей электоральной системы, прозрачность наших процедур, конкурентность выборов. Дать возможность убедиться тем, кто хочет это знать, получить объективную информацию", - заявил Климов в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару. Климов отметил, что он не видит субъективных причин, по которым имело бы смысл не приглашать иностранных наблюдателей. "Но вопрос заключается в том, что есть группа недружественных стран, которая ведет против нас агрессивную тотальную гибридную войну. Мне кажется в отношении представителей этих стран надо подумать. Хотя и там есть люди, которые, мягко говоря, в недоумении от того, что делают их руководители в отношении России", - подчеркнул он.
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политика, россия, москва, андрей климов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Москва, Андрей Климов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Россия хочет показать открытость избирательной системы, заявил Климов

В Совфеде заявили, что Россия хочет показать открытость избирательной системы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов . Архивное фото
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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, отвечая на вопрос о допуске иностранных наблюдателей к президентским выборам в РФ в 2024 году, заявил, что Москва считает важным показать открытость своей избирательной системы, но необходимо подумать над позицией недружественных стран.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Действующий президент РФ Владимир Путин еще не заявлял, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Отвечая на этот вопрос на пленарной сессии Восточного экономического форума в середине сентября, он отметил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда и можно будет говорить об участии в них.
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"По закону у нас на все федеральные выборы допускаются иностранные наблюдатели. Это не обязательство, что важно понять. Конечно, как и любая политическая сила, мы считаем важным показать открытость нашей электоральной системы, прозрачность наших процедур, конкурентность выборов. Дать возможность убедиться тем, кто хочет это знать, получить объективную информацию", - заявил Климов в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару.
Климов отметил, что он не видит субъективных причин, по которым имело бы смысл не приглашать иностранных наблюдателей.
"Но вопрос заключается в том, что есть группа недружественных стран, которая ведет против нас агрессивную тотальную гибридную войну. Мне кажется в отношении представителей этих стран надо подумать. Хотя и там есть люди, которые, мягко говоря, в недоумении от того, что делают их руководители в отношении России", - подчеркнул он.
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