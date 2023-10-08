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"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
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22:42 08.10.2023 (обновлено: 23:55 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/vsu-1901368504.html
"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ
"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ
Вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, ударит по наступающим силам ВСУ, поскольку США перенаправят всю финансовую и военную помощь РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:42
2023-10-08T23:55
политика
израиль
сша
леонид кучма
олег соскин
джо байден
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, ударит по наступающим силам ВСУ, поскольку США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Никаких прорывов (во время контрнаступления ВСУ. — Прим. ред.) не произойдет. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. &lt;…&gt; Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине... Дорогие мои, кто их даст?&quot; — задался вопросом эксперт.В субботу Израиль подвергся беспрецедентным по масштабу ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Россия ранее призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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политика, израиль, сша, леонид кучма, олег соскин, джо байден, вооруженные силы украины, хамас
Политика, Израиль, США, Леонид Кучма, Олег Соскин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Хамас
"Ситуация резко ухудшилась". В Киеве заявили о неожиданном ударе по ВСУ

Экс-советник Кучмы: война в Израиле положит конец финансированию ВСУ из США

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вооруженный конфликт, вспыхнувший на этой неделе на Ближнем Востоке, ударит по наступающим силам ВСУ, поскольку США перенаправят всю финансовую и военную помощь Израилю, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Никаких прорывов (во время контрнаступления ВСУ. — Прим. ред.) не произойдет. Ситуацию резко ухудшила израильско-палестинская война. <…> Денег нет, уже и не будет. Понятно, что все деньги пойдут сейчас на Израиль. Болтовня президента США Джо Байдена о том, что он запросит сто миллиардов долларов в помощь Украине... Дорогие мои, кто их даст?" — задался вопросом эксперт.

В субботу Израиль подвергся беспрецедентным по масштабу ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Россия ранее призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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Вчера, 18:30
 
ПолитикаИзраильСШАЛеонид КучмаОлег СоскинДжо БайденВооруженные силы УкраиныХамас
 
 
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