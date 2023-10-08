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"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
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09:30 08.10.2023 (обновлено: 15:03 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/vsu-1901265210.html
"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
Новые авиабазы Вооруженных сил Украины с американскими самолетами F-16 незамедлительно станут целями российских военных, пишет военный эксперт Драго Босник в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:30
2023-10-08T15:03
f-16
политика
киев
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые авиабазы Вооруженных сил Украины с американскими самолетами F-16 незамедлительно станут целями российских военных, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве&quot;, — говорится в материале.Специалист отметил, что новые авиабазы для американского истребителя будут немедленно уничтожены российскими войсками, подчеркнув, что F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.
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f-16, политика, киев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
F-16, Политика, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ

InfoBRICS: авиабазы ВСУ с F-16 незамедлительно станут целями российских военных

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые авиабазы Вооруженных сил Украины с американскими самолетами F-16 незамедлительно станут целями российских военных, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве", — говорится в материале.

Специалист отметил, что новые авиабазы для американского истребителя будут немедленно уничтожены российскими войсками, подчеркнув, что F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.
Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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