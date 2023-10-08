"Будет кошмар". СМИ раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
InfoBRICS: авиабазы ВСУ с F-16 незамедлительно станут целями российских военных
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые авиабазы Вооруженных сил Украины с американскими самолетами F-16 незамедлительно станут целями российских военных, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
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"Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве", — говорится в материале.
Специалист отметил, что новые авиабазы для американского истребителя будут немедленно уничтожены российскими войсками, подчеркнув, что F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку этот самолет станет "логистическим кошмаром" для ВСУ из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.
Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В частности, Нидерланды надеются передать Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что в российских системах радиоэлектронной борьбы, задействованных в зоне спецоперации, оптимизируют настройки для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.