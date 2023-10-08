В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления
Полковник Макгрегор: ВСУ массово дезертируют после провала контрнаступления
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
«
"Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают", — отметил он.
По его мнению, ВСУ сейчас состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине".
"Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.