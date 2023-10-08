https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html

В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления

В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления - РИА Новости, 08.10.2023

В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления

В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:05

2023-10-08T02:05

2023-10-08T02:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают", — отметил он.По его мнению, ВСУ сейчас состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине"."Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сша