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В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/vsu-1901246307.html
В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления
В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления - РИА Новости, 08.10.2023
В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления
В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T02:05
2023-10-08T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
сша
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают", — отметил он.По его мнению, ВСУ сейчас состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине"."Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900299844.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США
В США рассказали, что произошло в рядах ВСУ после провала контрнаступления

Полковник Макгрегор: ВСУ массово дезертируют после провала контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства после провала контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
«
"Происходит массовое дезертирство. Огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы. Украинские солдаты устали, они измотаны, их обстреливают", — отметил он.
По его мнению, ВСУ сейчас состоят из "наименее подготовленных солдат, которые когда-либо были на Украине".
"Русские поступают очень умно. Они достойно обращаются с украинцами. Украинцы знают, что если они захотят сдаться в плен, то по возможности должны выйти на определенную радиочастоту и сказать — а они все умеют говорить по-русски: "Слушайте, мы хотим к вам. У нас нет возможности эвакуировать наших раненых, нам никто не помогает". А русские отвечают: "Конечно, давайте". И они помогают украинцам на протяжении всего процесса. Их кормят, за ними ухаживают", — рассказал Макгрегор.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСША
 
 
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