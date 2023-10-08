Рейтинг@Mail.ru
Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 08.10.2023 (обновлено: 14:29 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/vstrecha-1901295782.html
Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией
Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 08.10.2023
Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:37
2023-10-08T14:29
в мире
тбилиси
армения
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
ираклий гарибашвили
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897751317_0:164:1899:1232_1920x0_80_0_0_a85ad3279dca2c5e18f175472c0c6b90.jpg
БАКУ, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией."Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений. — Прим. ред.)", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.В минувшем году две закавказские республики при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. В конце мая 2023-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
https://ria.ru/20231003/armyane-1900185753.html
тбилиси
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897751317_105:0:1793:1266_1920x0_80_0_0_bf8c8ad1003f277a2427ecca87e085ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, армения, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ираклий гарибашвили, ильхам алиев
В мире, Тбилиси, Армения, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ираклий Гарибашвили, Ильхам Алиев
Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией

Алиев допустил проведение встречи в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией.
"Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений. — Прим. ред.)", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
После Карабаха: между правом на отделение и территориальной целостностью
08:00
В минувшем году две закавказские республики при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. В конце мая 2023-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Россия болеет сердцем за карабахских армян, заявили в Кремле
3 октября, 15:08
 
В миреТбилисиАрменияАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеИраклий ГарибашвилиИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала