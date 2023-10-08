https://ria.ru/20231008/vstrecha-1901295782.html

Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией

Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией - РИА Новости, 08.10.2023

Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:37

2023-10-08T13:37

2023-10-08T14:29

в мире

тбилиси

армения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

ираклий гарибашвили

ильхам алиев

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БАКУ, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией."Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений. — Прим. ред.)", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.В минувшем году две закавказские республики при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. В конце мая 2023-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html

https://ria.ru/20231003/armyane-1900185753.html

тбилиси

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тбилиси, армения, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, ираклий гарибашвили, ильхам алиев