Алиев допустил встречу в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией
Алиев допустил проведение встречи в Тбилиси по нормализации отношений с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 8 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности проведения в Тбилиси встречи по нормализации отношений с Арменией.
"Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу (по нормализации армяно-азербайджанских отношений. — Прим. ред.)", — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В минувшем году две закавказские республики при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение мирного договора. В конце мая 2023-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с Карабахом. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. При этом Карабах покинули более ста тысяч из 120 тысяч жителей.