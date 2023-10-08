https://ria.ru/20231008/volonter-1901268690.html
Для московских волонтеров проведут выездные стажировки
Для московских волонтеров проведут выездные стажировки - РИА Новости, 08.10.2023
Для московских волонтеров проведут выездные стажировки
Выездные стажировки впервые пройдут для волонтеров в сфере культуры и экологии с 26 по 29 октября на Алтае и в Дагестане, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:56
2023-10-08T09:56
2023-10-08T09:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосволонтер
русское географическое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940020_0:301:3045:2014_1920x0_80_0_0_de833d3fa0fd4513a804d09adcca76d9.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Выездные стажировки впервые пройдут для волонтеров в сфере культуры и экологии с 26 по 29 октября на Алтае и в Дагестане, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные волонтеры в сфере культуры и экологии пройдут стажировки на Алтае и в Дагестане. Выезды состоятся с 26 по 29 октября. Подать заявку на участие могут москвичи в возрасте от 18 лет на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 13 октября... Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор" - говорится в сообщении. Как уточнил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, полученные знания помогут городским волонтерам развивать свои направления добровольческой деятельности в столице. Попасть на обучение смогут около 30 человек, в том числе и медиаволонтеры. Также уточняется, что добровольцам обеспечат перелет, трансфер на местности, питание и проживание. Посещение профильных учреждений в рамках программы также будет бесплатным. Для участников стажировок разработают экипировку мятно-фиолетовых тонов в фирменном стиле "Мосволонтера". Для того, чтобы стать участником стажировок, необходимо отправить анкету, ограничений по заявкам нет. Отбор будут проводить специалисты "Мосволонтера". Организаторы оценят креативный подход и профильный волонтерский опыт кандидатов. С теми, кто успешно пройдет отбор, свяжутся до 15 октября. Также необходимо пройти онлайн-курс по выбранному направлению и сохранить сертификат о завершении обучения. Кроме того, нужно записать видеовизитку с рассказом о себе, волонтерском опыте в рамках выбранного направления, самом памятном мероприятии и выполняемых действиях. Обязательно нужно объяснить, почему именно вы должны принять участие в стажировке. Организатором стажировок выступает ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтеры культуры" и Молодежного клуба Алтайского республиканского отделения Русского географического общества.
https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html
https://ria.ru/20231004/punkty-1900343432.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737940020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db544942a3156a406106bd28999da043.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосволонтер, русское географическое общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосволонтер, Русское географическое общество
Для московских волонтеров проведут выездные стажировки
Московские волонтеры впервые отправятся на стажировки на Алтай и в Дагестан
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Выездные стажировки впервые пройдут для волонтеров в сфере культуры и экологии с 26 по 29 октября на Алтае и в Дагестане, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Столичные волонтеры в сфере культуры и экологии пройдут стажировки на Алтае и в Дагестане. Выезды состоятся с 26 по 29 октября. Подать заявку на участие могут москвичи в возрасте от 18 лет на сайте ресурсного центра "Мосволонтер
" до 13 октября... Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор" - говорится в сообщении.
Как уточнил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, полученные знания помогут городским волонтерам развивать свои направления добровольческой деятельности в столице. Попасть на обучение смогут около 30 человек, в том числе и медиаволонтеры.
Также уточняется, что добровольцам обеспечат перелет, трансфер на местности, питание и проживание. Посещение профильных учреждений в рамках программы также будет бесплатным. Для участников стажировок разработают экипировку мятно-фиолетовых тонов в фирменном стиле "Мосволонтера".
Волонтеры-медики помогают фельдшерам в отдаленных селах Кузбасса
Для того, чтобы стать участником стажировок, необходимо отправить анкету, ограничений по заявкам нет. Отбор будут проводить специалисты "Мосволонтера". Организаторы оценят креативный подход и профильный волонтерский опыт кандидатов. С теми, кто успешно пройдет отбор, свяжутся до 15 октября.
Также необходимо пройти онлайн-курс по выбранному направлению и сохранить сертификат о завершении обучения. Кроме того, нужно записать видеовизитку с рассказом о себе, волонтерском опыте в рамках выбранного направления, самом памятном мероприятии и выполняемых действиях. Обязательно нужно объяснить, почему именно вы должны принять участие в стажировке.
Организатором стажировок выступает ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтеры культуры" и Молодежного клуба Алтайского республиканского отделения Русского географического общества
.
Удмуртские волонтеры открыли пункты по плетению маскировочных сетей для СВО