https://ria.ru/20231008/volonter-1901268690.html

Для московских волонтеров проведут выездные стажировки

Для московских волонтеров проведут выездные стажировки - РИА Новости, 08.10.2023

Для московских волонтеров проведут выездные стажировки

Выездные стажировки впервые пройдут для волонтеров в сфере культуры и экологии с 26 по 29 октября на Алтае и в Дагестане, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:56

2023-10-08T09:56

2023-10-08T09:56

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москва

мосволонтер

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Выездные стажировки впервые пройдут для волонтеров в сфере культуры и экологии с 26 по 29 октября на Алтае и в Дагестане, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Столичные волонтеры в сфере культуры и экологии пройдут стажировки на Алтае и в Дагестане. Выезды состоятся с 26 по 29 октября. Подать заявку на участие могут москвичи в возрасте от 18 лет на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 13 октября... Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор" - говорится в сообщении. Как уточнил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, полученные знания помогут городским волонтерам развивать свои направления добровольческой деятельности в столице. Попасть на обучение смогут около 30 человек, в том числе и медиаволонтеры. Также уточняется, что добровольцам обеспечат перелет, трансфер на местности, питание и проживание. Посещение профильных учреждений в рамках программы также будет бесплатным. Для участников стажировок разработают экипировку мятно-фиолетовых тонов в фирменном стиле "Мосволонтера". Для того, чтобы стать участником стажировок, необходимо отправить анкету, ограничений по заявкам нет. Отбор будут проводить специалисты "Мосволонтера". Организаторы оценят креативный подход и профильный волонтерский опыт кандидатов. С теми, кто успешно пройдет отбор, свяжутся до 15 октября. Также необходимо пройти онлайн-курс по выбранному направлению и сохранить сертификат о завершении обучения. Кроме того, нужно записать видеовизитку с рассказом о себе, волонтерском опыте в рамках выбранного направления, самом памятном мероприятии и выполняемых действиях. Обязательно нужно объяснить, почему именно вы должны принять участие в стажировке. Организатором стажировок выступает ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры "Волонтеры культуры" и Молодежного клуба Алтайского республиканского отделения Русского географического общества.

https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html

https://ria.ru/20231004/punkty-1900343432.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мосволонтер, русское географическое общество