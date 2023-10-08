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В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации
В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации - РИА Новости, 08.10.2023
В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации
Число военных Израиля, погибших в ходе эскалации, возросло до 57, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:11
2023-10-08T20:11
2023-10-08T20:11
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число военных Израиля, погибших в ходе эскалации, возросло до 57, сообщает газета Haaretz. Ранее сообщалось о 44 погибших. Издание опубликовало имена еще 13 солдат и офицеров, которые погибли в ходе эскалации. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901346761.html
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле выросло число военных, погибших в ходе эскалации
Haaretz: в Израиле число военных, погибших в ходе эскалации, выросло до 57