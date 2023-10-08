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"Войдет в историю". На Западе заявили о провале Зеленского в США
"Войдет в историю". На Западе заявили о провале Зеленского в США - РИА Новости, 08.10.2023
"Войдет в историю". На Западе заявили о провале Зеленского в США
Провальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории, написал обозреватель UnHerd Томас Фаци. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T02:20
2023-10-08T02:20
2023-10-08T02:39
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Провальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон войдет в учебники истории, написал обозреватель UnHerd Томас Фаци."Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдет в учебники истории, но только в негативном ключе", — заявил Фаци.Автор добавил, что украинского лидера в США встретили "довольно прохладно". Кроме того, его не допустили до выступления на совместной сессии конгресса, напомнил обозреватель.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН прошла в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Визит Зеленского прошел на фоне недовольства конгресса слишком большими и неподконтрольными тратами США на Украину. С февраля 2022 года Киев уже получил от Вашингтона свыше 110 миллиардов долларов различной помощи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, вашингтон (штат), украина, сша, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Вашингтон (штат), Украина, США, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Войдет в историю". На Западе заявили о провале Зеленского в США
UnHerd: визит Зеленского в Вашингтон войдет в историю как политический провал