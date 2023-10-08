https://ria.ru/20231008/video-1901312477.html
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 08.10.2023
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:30
2023-10-08T15:30
2023-10-08T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
николаевская область
вооруженные силы украины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901297604_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16b3c64828e4f88eb054eb930e770d8a.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. На кадрах ведомства - удар по нескольким объектам, в том числе из состава зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ и контроль поражения с помощью разведывательного беспилотника. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 117 районах, в частности, в районе Соколовки Николаевской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Маловарваровки - поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436387.html
николаевская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901297604_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ecc9a4575f49d770d0d251f0ffa8bdbe.jpg
Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области
В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
2023-10-08T15:30
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области
МО РФ показало видео уничтожения комплекса ПВО С-300 ВСУ в Николаевской области
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области.
На кадрах ведомства - удар по нескольким объектам, в том числе из состава зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ и контроль поражения с помощью разведывательного беспилотника.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 117 районах, в частности, в районе Соколовки Николаевской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Маловарваровки - поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ