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Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/video-1901312477.html
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 08.10.2023
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:30
2023-10-08T15:30
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. На кадрах ведомства - удар по нескольким объектам, в том числе из состава зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ и контроль поражения с помощью разведывательного беспилотника. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 117 районах, в частности, в районе Соколовки Николаевской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Маловарваровки - поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.
https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436387.html
николаевская область
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Влада Копылова
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4.7
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internet-group@rian.ru
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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области
В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области

МО РФ показало видео уничтожения комплекса ПВО С-300 ВСУ в Николаевской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области.
На кадрах ведомства - удар по нескольким объектам, в том числе из состава зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ и контроль поражения с помощью разведывательного беспилотника.
Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 117 районах, в частности, в районе Соколовки Николаевской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Маловарваровки - поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.
Реактивная система залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Николаевской области ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ
4 октября, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗРК С-300Николаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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