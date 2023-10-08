https://ria.ru/20231008/video-1901312477.html

Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области

Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 08.10.2023

Минобороны показало видео уничтожения С-300 ВСУ в Николаевской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:30

2023-10-08T15:30

2023-10-08T15:30

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

зрк с-300

николаевская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения РЛС зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в Николаевской области. На кадрах ведомства - удар по нескольким объектам, в том числе из состава зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ и контроль поражения с помощью разведывательного беспилотника. Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 117 районах, в частности, в районе Соколовки Николаевской области уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Маловарваровки - поразили радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ-68У.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900436387.html

николаевская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300. 2023-10-08T15:30 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, николаевская область, вооруженные силы украины