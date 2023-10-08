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"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине - РИА Новости, 08.10.2023
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13:56 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ukraina-1901299434.html
"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине
"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине - РИА Новости, 08.10.2023
"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине
Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину ради спасения страны от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:56
2023-10-08T13:56
политика
украина
европа
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину ради спасения страны от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects.&quot;Все закончится одним из двух вариантов. Либо Украина капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство. Другого варианта здесь нет. И единственное, что может сделать Запад, чтобы попытаться остановить это – устроить военное вмешательство, но я не думаю, что это поможет Украине&quot;, — указал эксперт.Специалист также подчеркнул, что в ходе конфликта украинские военные понесли катастрофические потери, включая и обученные Североатлантическим альянсом бригады, а российские силы полностью лишили ВСУ возможности успешно наступать, уничтожив их воздушные силы и средства ПВО.Вооруженные силы Украины уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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политика, украина, европа, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша
Политика, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, США
"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине

Эксперт Джонсон: США и Европа могут ввести на Украину войска, чтобы спасти Киев

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину ради спасения страны от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects.
«

"Все закончится одним из двух вариантов. Либо Украина капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство. Другого варианта здесь нет. И единственное, что может сделать Запад, чтобы попытаться остановить это – устроить военное вмешательство, но я не думаю, что это поможет Украине", — указал эксперт.

Специалист также подчеркнул, что в ходе конфликта украинские военные понесли катастрофические потери, включая и обученные Североатлантическим альянсом бригады, а российские силы полностью лишили ВСУ возможности успешно наступать, уничтожив их воздушные силы и средства ПВО.
Вооруженные силы Украины уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
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ПолитикаУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСША
 
 
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