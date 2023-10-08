https://ria.ru/20231008/ukraina-1901299434.html

"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине

"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине - РИА Новости, 08.10.2023

"Нет вариантов". В США указали на опасный сценарий на Украине

Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину ради спасения страны от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:56

2023-10-08T13:56

2023-10-08T13:56

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украина

европа

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки и страны Европы могут ввести свои вооруженные силы на Украину ради спасения страны от полной капитуляции, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу The Hague Peace Projects."Все закончится одним из двух вариантов. Либо Украина капитулирует, либо она прекратит свое существование как государство. Другого варианта здесь нет. И единственное, что может сделать Запад, чтобы попытаться остановить это – устроить военное вмешательство, но я не думаю, что это поможет Украине", — указал эксперт.Специалист также подчеркнул, что в ходе конфликта украинские военные понесли катастрофические потери, включая и обученные Североатлантическим альянсом бригады, а российские силы полностью лишили ВСУ возможности успешно наступать, уничтожив их воздушные силы и средства ПВО.Вооруженные силы Украины уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231008/ukraina-1901274696.html

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политика, украина, европа, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, сша