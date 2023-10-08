https://ria.ru/20231008/ukraina-1901275737.html

Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление

Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление - РИА Новости, 08.10.2023

Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:00

2023-10-08T11:00

2023-10-08T11:00

в мире

украина

герман галущенко

денис шмыгаль

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы. Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Мы-Украина", как жителям страны готовится к зиме, Галущенко ответил, что "всегда говорит (гражданам страны - ред.) - покупайте генераторы, проверьте в рабочем ли они состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование (отопительной системы - ред.), то сделайте это". При этом он добавил, что со своей стороны минэнерго будет делать все, чтобы эта техника не пригодилась. Накануне Галущенко заявил, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231005/kiev-1900684675.html

https://ria.ru/20230303/parovoz-1855665952.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, герман галущенко, денис шмыгаль, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф