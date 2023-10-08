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Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление - РИА Новости, 08.10.2023
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11:00 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ukraina-1901275737.html
Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление
Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление - РИА Новости, 08.10.2023
Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:00
2023-10-08T11:00
в мире
украина
герман галущенко
денис шмыгаль
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы. Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Мы-Украина", как жителям страны готовится к зиме, Галущенко ответил, что "всегда говорит (гражданам страны - ред.) - покупайте генераторы, проверьте в рабочем ли они состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование (отопительной системы - ред.), то сделайте это". При этом он добавил, что со своей стороны минэнерго будет делать все, чтобы эта техника не пригодилась. Накануне Галущенко заявил, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231005/kiev-1900684675.html
https://ria.ru/20230303/parovoz-1855665952.html
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в мире, украина, герман галущенко, денис шмыгаль, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
Минэнерго Украины призвало население усилить автономное отопление

Минэнерго Украины призвало население закупить автономные системы отопления

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.
Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Мы-Украина", как жителям страны готовится к зиме, Галущенко ответил, что "всегда говорит (гражданам страны - ред.) - покупайте генераторы, проверьте в рабочем ли они состоянии. Если есть возможность усилить автономное функционирование (отопительной системы - ред.), то сделайте это".
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При этом он добавил, что со своей стороны минэнерго будет делать все, чтобы эта техника не пригодилась.
Накануне Галущенко заявил, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, повлиять на ее работу могут только обстрелы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреУкраинаГерман ГалущенкоДенис ШмыгальМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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