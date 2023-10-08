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Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину - РИА Новости, 08.10.2023
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10:51 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/ukraina-1901274696.html
Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину
Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину - РИА Новости, 08.10.2023
Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину
Соединенные Штаты Америки подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:51
2023-10-08T10:51
украина
россия
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
оон
сша
политика
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Вашингтон скоро заставит Киев пойти на переговоры с Россией, указав, что у США уже заканчивается все, что они могли бы поставить Украине в качестве военной помощи, поскольку страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту.&quot;Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдет на это, то будет кто-то другой, но конец близок&quot;, — указал эксперт.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
https://ria.ru/20231008/vsu-1901265210.html
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украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), оон, сша, политика
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, США, Политика
Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США подтолкнут Киев к переговорам даже без Зеленского

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, Вашингтон скоро заставит Киев пойти на переговоры с Россией, указав, что у США уже заканчивается все, что они могли бы поставить Украине в качестве военной помощи, поскольку страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту.
«

"Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдет на это, то будет кто-то другой, но конец близок", — указал эксперт.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООНСШАПолитика
 
 
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