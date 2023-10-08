https://ria.ru/20231008/ukraina-1901274696.html

Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину

Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину - РИА Новости, 08.10.2023

Сделают без Зеленского. В США указали, что ждет Украину

Соединенные Штаты Америки подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:51

2023-10-08T10:51

2023-10-08T10:51

украина

россия

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

оон

сша

политика

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки подтолкнут Украину к переговорам даже без участия Владимира Зеленского, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Вашингтон скоро заставит Киев пойти на переговоры с Россией, указав, что у США уже заканчивается все, что они могли бы поставить Украине в качестве военной помощи, поскольку страны Запада не были готовы к такому вооруженному конфликту."Они попытаются побудить Украину к этому, и если Зеленский не пойдет на это, то будет кто-то другой, но конец близок", — указал эксперт.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.

https://ria.ru/20231008/vsu-1901265210.html

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украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), оон, сша, политика