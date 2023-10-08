https://ria.ru/20231008/udary-1901337166.html
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:36
2023-10-08T18:36
2023-10-08T18:41
в мире
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f7a7c1fbabc182e7b019ae2e545c85d0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz."Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 800 целям в (секторе) Газа", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на представителя ЦАХАЛ.Отмечается, что также были задержаны десятки бойцов палестинского движения ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
https://ria.ru/20231008/sholts-1901334473.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b74995ca49cded8c455be2fdd5b9422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа
СМИ: ВС Израиля заявилИ, что нанесли удары примерно по 800 целям в секторе Газа