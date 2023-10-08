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СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023
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18:36 08.10.2023 (обновлено: 18:41 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/udary-1901337166.html
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:36
2023-10-08T18:41
в мире
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz."Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 800 целям в (секторе) Газа", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на представителя ЦАХАЛ.Отмечается, что также были задержаны десятки бойцов палестинского движения ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
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в мире, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля
СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа

СМИ: ВС Израиля заявилИ, что нанесли удары примерно по 800 целям в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz.
«
"Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 800 целям в (секторе) Газа", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на представителя ЦАХАЛ.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы
Вчера, 18:31
Отмечается, что также были задержаны десятки бойцов палестинского движения ХАМАС.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 18:30
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Вчера, 18:09
 
В миреИзраильУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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