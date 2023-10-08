https://ria.ru/20231008/udary-1901337166.html

СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа

СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: армия Израиля заявила, что нанесла удары по 800 целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:36

2023-10-08T18:36

2023-10-08T18:41

в мире

израиль

украинский демократический альянс за реформы (удар)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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михаил богданов

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, сообщает газета Haaretz."Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 800 целям в (секторе) Газа", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на представителя ЦАХАЛ.Отмечается, что также были задержаны десятки бойцов палестинского движения ХАМАС.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

https://ria.ru/20231008/sholts-1901334473.html

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в мире, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля