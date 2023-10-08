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Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256 - РИА Новости, 08.10.2023
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08:49 08.10.2023 (обновлено: 08:52 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/udary-1901260974.html
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256 - РИА Новости, 08.10.2023
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:49
2023-10-08T08:52
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав Палестины.Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек."В секторе Газа 256 палестинцев убиты, еще 1788 получили ранения", - говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256

При ударах Израиля по сектору Газа погибши 256 человек, 1788 ранены

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав Палестины.
Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
"В секторе Газа 256 палестинцев убиты, еще 1788 получили ранения", - говорится в сообщении.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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