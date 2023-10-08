https://ria.ru/20231008/udary-1901260974.html

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256 - РИА Новости, 08.10.2023

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа достигло 256

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:49

2023-10-08T08:49

2023-10-08T08:52

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1788 человек пострадали, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минздрав Палестины.Ранее палестинский минздрав сообщал, что число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек."В секторе Газа 256 палестинцев убиты, еще 1788 получили ранения", - говорится в сообщении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901247735.html

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сектор газа

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа