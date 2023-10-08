https://ria.ru/20231008/tsakhal-1901269335.html

В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось

В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось - РИА Новости, 08.10.2023

В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:03

2023-10-08T10:03

2023-10-08T10:03

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в стране под полный контроль. "Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы. Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один", - заявил подполковник телеканалу CNN. По его словам, в нападении на Израиль участвовали несколько сотен, возможно, до тысячи бойцов ХАМАС. Он также отметил, что после того, как контроль удастся восстановить, власти закроют границу и начнут наносить удары по позициям ХАМАС. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901266113.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году