https://ria.ru/20231008/tsakhal-1901269335.html
В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось
В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось - РИА Новости, 08.10.2023
В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:03
2023-10-08T10:03
2023-10-08T10:03
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в стране под полный контроль. "Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы. Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один", - заявил подполковник телеканалу CNN. По его словам, в нападении на Израиль участвовали несколько сотен, возможно, до тысячи бойцов ХАМАС. Он также отметил, что после того, как контроль удастся восстановить, власти закроют границу и начнут наносить удары по позициям ХАМАС. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось
Представитель ЦАХАЛ: порядок в Израиле пока не удалось восстановить
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил, что пока не удалось взять ситуацию в стране под полный контроль.
"Мы все еще продолжаем сражаться, зачищая последние дома, населенные пункты, сообщества и базы. Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле
. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один", - заявил подполковник телеканалу CNN.
По его словам, в нападении на Израиль участвовали несколько сотен, возможно, до тысячи бойцов ХАМАС
.
Он также отметил, что после того, как контроль удастся восстановить, власти закроют границу и начнут наносить удары по позициям ХАМАС.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих