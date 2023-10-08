В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности
Шеремет: у теракта на Крымском мосту нет и не будет срока давности
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"У этого варварского преступления нет и не будет срока давности. Совершен теракт против мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, их достанут везде, куда бы эти крысы не сбежали и где бы не старались скрыться", - сказал Шеремет.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.