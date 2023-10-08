https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html

В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности

В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности - РИА Новости, 08.10.2023

В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности

У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:05

2023-10-08T17:05

2023-10-08T17:05

михаил шеремет

происшествия

госдума рф

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "У этого варварского преступления нет и не будет срока давности. Совершен теракт против мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, их достанут везде, куда бы эти крысы не сбежали и где бы не старались скрыться", - сказал Шеремет. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил шеремет, происшествия, госдума рф, крымский мост