Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html
В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности
В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности - РИА Новости, 08.10.2023
В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности
У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:05
2023-10-08T17:05
михаил шеремет
происшествия
госдума рф
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822437874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2c39d4c25aee4ada908657bcab51f02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "У этого варварского преступления нет и не будет срока давности. Совершен теракт против мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, их достанут везде, куда бы эти крысы не сбежали и где бы не старались скрыться", - сказал Шеремет. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822437874_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_fbb159982dbb7ad10876b31ee17d27c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, происшествия, госдума рф, крымский мост
Михаил Шеремет, Происшествия, Госдума РФ, Крымский мост
В Госдуме заявили, что у преступления на Крымском мосту нет срока давности

Шеремет: у теракта на Крымском мосту нет и не будет срока давности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. У теракта на Крымском мосту нет срока давности, организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, как бы долго они не скрывались, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"У этого варварского преступления нет и не будет срока давности. Совершен теракт против мирных граждан и гражданской инфраструктуры. Организаторы и исполнители ответят по всей строгости российского закона, их достанут везде, куда бы эти крысы не сбежали и где бы не старались скрыться", - сказал Шеремет.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года
Вчера, 00:25
 
Михаил ШереметПроисшествияГосдума РФКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала