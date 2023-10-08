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СМИ сообщили об обнаружении 260 тел посетителей фестиваля на юге Израиля
СМИ сообщили об обнаружении 260 тел посетителей фестиваля на юге Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ сообщили об обнаружении 260 тел посетителей фестиваля на юге Израиля
Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, передает телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-08T22:05
2023-10-08T22:05
2023-10-09T05:11
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михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт — РИА Новости. Не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля, передает телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA."Медицинская служба ZAKA сообщает, что 260 тел обнаружены на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром", — говорится в заявлении.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/konflikt-1901362333.html
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израиль, в мире, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили об обнаружении 260 тел посетителей фестиваля на юге Израиля
На юге Израиля найдены тела 260 участников музыкального фестиваля