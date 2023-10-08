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Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем - РИА Новости, 08.10.2023
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17:34 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/taliby-1901330389.html
Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем
Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем - РИА Новости, 08.10.2023
Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем
Талибы в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, говорится в заявлении властей. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:34
2023-10-08T17:34
в мире
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талибан
оон
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КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Талибы в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, говорится в заявлении властей. В ходе церемонии заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Брадар выразил благодарность странам, намеренным усиливать двусторонние экономические и торговые отношения с Афганистаном. Брадар также заявил, что достигнутый Афганистаном экономический прогресс стал результатом работы деловых кругов страны. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html
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в мире, афганистан, кабул (город), шанхай, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Шанхай, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем

Талибы в Афганистане открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Талибы в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, говорится в заявлении властей.
В ходе церемонии заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Брадар выразил благодарность странам, намеренным усиливать двусторонние экономические и торговые отношения с Афганистаном.
Брадар также заявил, что достигнутый Афганистаном экономический прогресс стал результатом работы деловых кругов страны.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанКабул (город)ШанхайМохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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