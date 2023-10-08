https://ria.ru/20231008/taliby-1901330389.html

Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем

Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем - РИА Новости, 08.10.2023

Талибы открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем

Талибы в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, говорится в заявлении властей. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:34

2023-10-08T17:34

2023-10-08T17:34

в мире

афганистан

кабул (город)

шанхай

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg

КАБУЛ, 8 окт - РИА Новости. Талибы в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, говорится в заявлении властей. В ходе церемонии заместитель премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Мулла Брадар выразил благодарность странам, намеренным усиливать двусторонние экономические и торговые отношения с Афганистаном. Брадар также заявил, что достигнутый Афганистаном экономический прогресс стал результатом работы деловых кругов страны. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html

афганистан

кабул (город)

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, кабул (город), шанхай, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон