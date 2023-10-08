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В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
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14:21 08.10.2023 (обновлено: 14:27 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/tailand-1901301821.html
В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС
В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС
По меньшей мере двое граждан Таиланда погибли, восемь получили ранения, еще 11 были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС на фоне эскалации... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T14:21
2023-10-08T14:27
в мире
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таиланд
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биньямин нетаньяху
сеттха тхависин
михаил богданов
хамас
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере двое граждан Таиланда погибли, восемь получили ранения, еще 11 были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Bangkok Post. "Двое таиландцев убиты, восемь ранены, 11 похищены в результате нападения ХАМАС на Израиль", - передает издание. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин пообещал, что будут задействованы все дипломатические источники для освобождения взятых в плен соотечественников. "Они невиновны и не имеет никого отношения к конфликту", - приводит издание слова премьера. Газета отмечает, что военно-воздушные силы готовят транспортные самолеты для эвакуации таиландских граждан из Израиля. По данным газеты, в Израиле сейчас находятся около 25 тысяч рабочих из Таиланда. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, израиль, таиланд, россия, биньямин нетаньяху, сеттха тхависин, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Таиланд, Россия, Биньямин Нетаньяху, Сеттха Тхависин, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС

Bangkok Post: 2 граждан Таиланда убиты, 8 ранены, еще 11 похищены бойцами ХАМАС

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере двое граждан Таиланда погибли, восемь получили ранения, еще 11 были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Bangkok Post.
«
"Двое таиландцев убиты, восемь ранены, 11 похищены в результате нападения ХАМАС на Израиль", - передает издание.
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Премьер-министр страны Сеттха Тхависин пообещал, что будут задействованы все дипломатические источники для освобождения взятых в плен соотечественников.
«
"Они невиновны и не имеет никого отношения к конфликту", - приводит издание слова премьера.
Газета отмечает, что военно-воздушные силы готовят транспортные самолеты для эвакуации таиландских граждан из Израиля.
По данным газеты, в Израиле сейчас находятся около 25 тысяч рабочих из Таиланда.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Сторонники ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, сообщили СМИ
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Движение ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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В миреИзраильТаиландРоссияБиньямин НетаньяхуСеттха ТхависинМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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