https://ria.ru/20231008/tailand-1901301821.html

В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС

В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

В Таиланде заявили об убийстве двух граждан и похищении 11 бойцами ХАМАС

По меньшей мере двое граждан Таиланда погибли, восемь получили ранения, еще 11 были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС на фоне эскалации... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:21

2023-10-08T14:21

2023-10-08T14:27

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере двое граждан Таиланда погибли, восемь получили ранения, еще 11 были похищены бойцами палестинского движения ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Bangkok Post. "Двое таиландцев убиты, восемь ранены, 11 похищены в результате нападения ХАМАС на Израиль", - передает издание. Премьер-министр страны Сеттха Тхависин пообещал, что будут задействованы все дипломатические источники для освобождения взятых в плен соотечественников. "Они невиновны и не имеет никого отношения к конфликту", - приводит издание слова премьера. Газета отмечает, что военно-воздушные силы готовят транспортные самолеты для эвакуации таиландских граждан из Израиля. По данным газеты, в Израиле сейчас находятся около 25 тысяч рабочих из Таиланда. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, таиланд, россия, биньямин нетаньяху, сеттха тхависин, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году