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Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет - РИА Новости, 08.10.2023
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16:09 08.10.2023 (обновлено: 16:18 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/svedeniya-1901319097.html
Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет
Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет - РИА Новости, 08.10.2023
Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет
Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии на текущий момент нет, говорится в заявлении генконсульства РФ в городе. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:09
2023-10-08T16:18
египет
россия
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
александрия
михаил богданов
хамас
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии на текущий момент нет, говорится в заявлении генконсульства РФ в городе.Ранее телеканал Sada el-Balad сообщал, что египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и одного египтянина в городе Александрия на севере Египта. Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан. МИД Израиля подтвердил гибель двоих своих граждан в Александрии."Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет", - сообщило генконсульство РФ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/berlin-1901320639.html
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египет, россия, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, александрия, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет, Россия, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Александрия, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет

Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, пока нет

© AP Photo / Muhamed SabryАвтомобили скорой помощи в Египте
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Muhamed Sabry
Автомобили скорой помощи в Египте. Архивное фото
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии на текущий момент нет, говорится в заявлении генконсульства РФ в городе.
Ранее телеканал Sada el-Balad сообщал, что египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и одного египтянина в городе Александрия на севере Египта. Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан. МИД Израиля подтвердил гибель двоих своих граждан в Александрии.
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Берлине прошли антиизраильская демонстрация и беспорядки
Вчера, 16:16
«
"Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет", - сообщило генконсульство РФ.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Вчера, 16:08
 
ЕгипетРоссияВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуАлександрияМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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