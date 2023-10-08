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Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет

Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет - РИА Новости, 08.10.2023

Сведений о пострадавших россиянах в Египте, где обстреляли израильтян, нет

Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии на текущий момент нет, говорится в заявлении генконсульства РФ в городе. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:09

2023-10-08T16:09

2023-10-08T16:18

египет

россия

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

александрия

михаил богданов

хамас

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии на текущий момент нет, говорится в заявлении генконсульства РФ в городе.Ранее телеканал Sada el-Balad сообщал, что египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и одного египтянина в городе Александрия на севере Египта. Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан. МИД Израиля подтвердил гибель двоих своих граждан в Александрии."Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет", - сообщило генконсульство РФ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/berlin-1901320639.html

https://ria.ru/20231008/pomosch-1901318991.html

египет

россия

израиль

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египет, россия, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, александрия, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году