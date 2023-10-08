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В Израиле погибли не менее десяти непальских студентов, пишут СМИ

В Израиле погибли не менее десяти непальских студентов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле погибли не менее десяти непальских студентов, пишут СМИ

По меньшей мере 10 непальских студентов погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, передает агентство ANI со ссылкой на представителя посольства РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:29

2023-10-08T22:29

2023-10-08T22:30

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непал

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биньямин нетаньяху

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хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 непальских студентов погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, передает агентство ANI со ссылкой на представителя посольства Непала в Израиле. Ранее МИД Непала сообщал о девяти раненых гражданах, двое их которых находились в тяжелом состоянии. "Полиция Израиля сообщила нам о подтверждении тел 10 погибших непальцев", - заявил агентству во время телефонного разговора первый секретарь посольства Непала в Израиле Арджун Гимире. По данным агентства, погибшие были студентами. Отмечается, что некоторые из пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв среди непальских граждан может увеличиться. По словам посла, МИД Непала вскоре должен опубликовать официальное заявление по этому поводу. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/frantsuzy-1901351917.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, непал, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году