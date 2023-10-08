В Израиле погибли не менее десяти непальских студентов, пишут СМИ
ANI: в ходе эскалации в Израиле погибли не менее десяти непальских студентов
© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 непальских студентов погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта, передает агентство ANI со ссылкой на представителя посольства Непала в Израиле.
Ранее МИД Непала сообщал о девяти раненых гражданах, двое их которых находились в тяжелом состоянии.
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"Полиция Израиля сообщила нам о подтверждении тел 10 погибших непальцев", - заявил агентству во время телефонного разговора первый секретарь посольства Непала в Израиле Арджун Гимире.
По данным агентства, погибшие были студентами. Отмечается, что некоторые из пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв среди непальских граждан может увеличиться.
По словам посла, МИД Непала вскоре должен опубликовать официальное заявление по этому поводу.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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