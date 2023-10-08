https://ria.ru/20231008/stsenariy-1901244528.html

"Россия не ошиблась". Раскрыт готовящийся сценарий Запада по Украине

"Россия не ошиблась". Раскрыт готовящийся сценарий Запада по Украине - РИА Новости, 08.10.2023

"Россия не ошиблась". Раскрыт готовящийся сценарий Запада по Украине

Прекращение военной поддержки Украины Западом становится все более реалистичным, пишет обозреватель турецкой Yeni Şafak Кадир Устюн. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T01:27

2023-10-08T01:27

2023-10-08T01:27

специальная военная операция на украине

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украина

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сергей лавров

нато

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прекращение военной поддержки Украины Западом становится все более реалистичным, пишет обозреватель турецкой Yeni Şafak Кадир Устюн."Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины", — написал Устюн.Он отметил, что Байден может избежать такого развития событий, обратившись к американцам и попросив оказать давление на конгресс. Однако, пояснил автор, желание народа поддерживать киевский режим неумолимо падает.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231005/postavki-1900688939.html

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в мире, украина, россия, москва, сергей лавров, нато