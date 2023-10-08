https://ria.ru/20231008/strategiya-1901328721.html

"Он был прав". В США заявили об отчаянии Запада из-за хода Путина

"Он был прав". В США заявили об отчаянии Запада из-за хода Путина - РИА Новости, 08.10.2023

"Он был прав". В США заявили об отчаянии Запада из-за хода Путина

Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов ВСУ, пишет журналист CNN Натан Ходж. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:18

2023-10-08T17:18

2023-10-08T19:18

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украина

сша

россия

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов ВСУ, пишет журналист CNN Натан Ходж.Президент Владимир Путин в выступлении на площадке клуба "Валдай" подчеркнул, что оружие у союзников Украины заканчивается: США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а ВСУ в день тратят до пяти тысяч.По данным, которые приводит Ходж, ежемесячное производство в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 28 000 снарядов."Но <…> президент верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы Москвы", — отметил он.По мнению журналиста, Россия решила играть вдолгую, и последние события на Западе показывают, что эта стратегия может сработать. На прошлой неделе американский лидер Джо Байден подписал временный законопроект о бюджете, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США. В него не вошел пункт о финансировании Украины, напомнил он.Администрация Байдена подчеркивает, что поддержка восточноевропейской республики со стороны американского общества остается сильной, но отсутствие пункта о выделении средств Украине в законопроекте говорит о том, что время у Киева на исходе, резюмировал Ходж.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805995.html

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политика, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины