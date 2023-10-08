https://ria.ru/20231008/ssha-1901244360.html

В США считают, что рано говорить о причастности Ирана к атакам на Израиль

В США считают, что рано говорить о причастности Ирана к атакам на Израиль - РИА Новости, 08.10.2023

В США считают, что рано говорить о причастности Ирана к атакам на Израиль

США считают преждевременным утверждать о возможной причастности Ирана к атакам палестинцев на Израиль, заявил в субботу высокопоставленный представитель... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T01:10

2023-10-08T01:10

2023-10-08T01:10

сша

в мире

израиль

иран

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901212948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3112298a03a4874f69d562e766ca414.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США считают преждевременным утверждать о возможной причастности Ирана к атакам палестинцев на Израиль, заявил в субботу высокопоставленный представитель американской администрации. "Пока еще слишком, слишком рано утверждать, было ли правительство Ирана напрямую вовлечено или поддерживало планирование (этих атак). Мы не станем забегать вперед, однако изучим этот вопрос очень внимательно", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга для журналистов. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300 человек, ранены не менее 1,5 тысяч. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

сша

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, израиль, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля