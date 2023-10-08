https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901280449.html
Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном
Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном - РИА Новости, 08.10.2023
Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский рядом с Херсоном, ликвидировав 12... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:39
2023-10-08T11:39
2023-10-08T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский рядом с Херсоном, ликвидировав 12 боевиков, еще пятеро и РСЗО "Град" уничтожены на островах в устье Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожено место скопление живой силы противника в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе 12 – убитых, 2 – раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" БМ-21, ликвидированы 5 боевиков. Под Херсоном в районе села Садовое российские военные уничтожили пушку-гаубицу Д-20 и 120-миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, также один автомобиль выведен из строя, потери украинских войск при этом составили 17 убитых, отметил он.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html
https://ria.ru/20231006/samolety-1900970839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном
Российские военные уничтожили 17 боевиков и "Град" ВСУ на островах под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский рядом с Херсоном, ликвидировав 12 боевиков, еще пятеро и РСЗО "Град" уничтожены на островах в устье Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожено место скопление живой силы противника в районе острова Алексеевский, потери ВСУ
в живой силе 12 – убитых, 2 – раненых", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" БМ-21, ликвидированы 5 боевиков.
Под Херсоном в районе села Садовое российские военные уничтожили пушку-гаубицу Д-20 и 120-миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, также один автомобиль выведен из строя, потери украинских войск при этом составили 17 убитых, отметил он.
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