https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901280449.html

Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном

Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном - РИА Новости, 08.10.2023

Российские военные уничтожили 17 боевиков ВСУ на островах под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский рядом с Херсоном, ликвидировав 12... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:39

2023-10-08T11:39

2023-10-08T11:39

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 окт – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский рядом с Херсоном, ликвидировав 12 боевиков, еще пятеро и РСЗО "Град" уничтожены на островах в устье Днепра, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожено место скопление живой силы противника в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе 12 – убитых, 2 – раненых", - сказал собеседник агентства. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили украинскую установку РСЗО "Град" БМ-21, ликвидированы 5 боевиков. Под Херсоном в районе села Садовое российские военные уничтожили пушку-гаубицу Д-20 и 120-миномет вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, также один автомобиль выведен из строя, потери украинских войск при этом составили 17 убитых, отметил он.

https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html

https://ria.ru/20231006/samolety-1900970839.html

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсон, вооруженные силы украины