https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html

Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ

Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023

Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ

Оператор FPV-дрона Южной группировки ВС РФ прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:33

2023-10-08T05:33

2023-10-08T08:58

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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Оператор FPV-дрона Южной группировки ВС РФ прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода авиаразведки. Видео поражения укрепленной позиции ВСУ оказалось в распоряжение РИА Новости, на кадрах видно, что снаряд FPV-дрона залетел внутрь строения. "На южнодонецком направлении силами аэроразведки ВС РФ было обнаружено перемещение воск противника в укрепленной зоне. Было принято решение уничтожить посредством дронов-камикадзе, как мы видим на видео, оператор мастерски, с первого раза уничтожил цель", - рассказал командир взвода.

https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html

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Уничтожение блиндажа ВСУ на Южнодонецком направлении Оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на Южнодонецком направлении. 2023-10-08T05:33 true PT0M30S

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вооруженные силы рф, россия, украина