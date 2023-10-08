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Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 08.10.2023 (обновлено: 08:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901252081.html
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ
Оператор FPV-дрона Южной группировки ВС РФ прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:33
2023-10-08T08:58
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Оператор FPV-дрона Южной группировки ВС РФ прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода авиаразведки. Видео поражения укрепленной позиции ВСУ оказалось в распоряжение РИА Новости, на кадрах видно, что снаряд FPV-дрона залетел внутрь строения. "На южнодонецком направлении силами аэроразведки ВС РФ было обнаружено перемещение воск противника в укрепленной зоне. Было принято решение уничтожить посредством дронов-камикадзе, как мы видим на видео, оператор мастерски, с первого раза уничтожил цель", - рассказал командир взвода.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html
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Уничтожение блиндажа ВСУ на Южнодонецком направлении
Оператор FPV-дрона Южной группировки российских войск прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на Южнодонецком направлении.
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вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Оператор дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ

Командир: оператор FPV-дрона прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Оператор FPV-дрона Южной группировки ВС РФ прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ на южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости командир взвода авиаразведки.
Видео поражения укрепленной позиции ВСУ оказалось в распоряжение РИА Новости, на кадрах видно, что снаряд FPV-дрона залетел внутрь строения.
"На южнодонецком направлении силами аэроразведки ВС РФ было обнаружено перемещение воск противника в укрепленной зоне. Было принято решение уничтожить посредством дронов-камикадзе, как мы видим на видео, оператор мастерски, с первого раза уничтожил цель", - рассказал командир взвода.
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