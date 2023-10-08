https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:02
2023-10-08T05:02
2023-10-08T09:31
специальная военная операция на украине
клещеевка
авдеевка
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики", — рассказал офицер.Также, по его словам, штурмовая авиация поразила скопления живой силы и боевой техники в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки."Артиллерией нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке", — добавил Астафьев.Кроме того, начальник пресс-центра рассказал об уничтожении 155-миллиметрового орудия американского производства М777, гаубицы Д-30 и четырех минометов 120-го калибра на позициях ВСУ. FPV-дроны-камикадзе, а также беспилотники с устройством сброса боеприпасов поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации подразделений противника в Раздоловке, Переездном и Васюковке, уточнил собеседник агентства.А противотанковый ракетный комплекс поразил боевую бронированную машину в районе Клещеевки, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html
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Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
МО: авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух украинских бригад