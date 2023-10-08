https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html

Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ

Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023

Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ

Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:02

2023-10-08T05:02

2023-10-08T09:31

специальная военная операция на украине

клещеевка

авдеевка

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики", — рассказал офицер.Также, по его словам, штурмовая авиация поразила скопления живой силы и боевой техники в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки."Артиллерией нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке", — добавил Астафьев.Кроме того, начальник пресс-центра рассказал об уничтожении 155-миллиметрового орудия американского производства М777, гаубицы Д-30 и четырех минометов 120-го калибра на позициях ВСУ. FPV-дроны-камикадзе, а также беспилотники с устройством сброса боеприпасов поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации подразделений противника в Раздоловке, Переездном и Васюковке, уточнил собеседник агентства.А противотанковый ракетный комплекс поразил боевую бронированную машину в районе Клещеевки, заключил Астафьев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html

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клещеевка, авдеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия