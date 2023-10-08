Рейтинг@Mail.ru
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.10.2023 (обновлено: 09:31 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ
Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:02
2023-10-08T09:31
специальная военная операция на украине
клещеевка
авдеевка
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики", — рассказал офицер.Также, по его словам, штурмовая авиация поразила скопления живой силы и боевой техники в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки."Артиллерией нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке", — добавил Астафьев.Кроме того, начальник пресс-центра рассказал об уничтожении 155-миллиметрового орудия американского производства М777, гаубицы Д-30 и четырех минометов 120-го калибра на позициях ВСУ. FPV-дроны-камикадзе, а также беспилотники с устройством сброса боеприпасов поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации подразделений противника в Раздоловке, Переездном и Васюковке, уточнил собеседник агентства.А противотанковый ракетный комплекс поразил боевую бронированную машину в районе Клещеевки, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231007/udar-1901231296.html
клещеевка
авдеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, авдеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух бригад ВСУ

МО: авиация группировки "Юг" нанесла удары по пунктам двух украинских бригад

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Авиация российской группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух украинских бригад в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики", — рассказал офицер.
Также, по его словам, штурмовая авиация поразила скопления живой силы и боевой техники в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки.
"Артиллерией нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке", — добавил Астафьев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, начальник пресс-центра рассказал об уничтожении 155-миллиметрового орудия американского производства М777, гаубицы Д-30 и четырех минометов 120-го калибра на позициях ВСУ.
FPV-дроны-камикадзе, а также беспилотники с устройством сброса боеприпасов поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации подразделений противника в Раздоловке, Переездном и Васюковке, уточнил собеседник агентства.
А противотанковый ракетный комплекс поразил боевую бронированную машину в районе Клещеевки, заключил Астафьев.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Российская ПВО уничтожила вторую за день ракету, летевшую к Крыму
Вчера, 22:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала