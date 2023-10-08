https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1900684209.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.10.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:18

2023-10-08T15:18

2023-10-08T15:17

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 октября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 16 атак и контратак ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Кроме того, пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 117 районов скопления живой силы и техники, два пункта управления беспилотной авиацией, два склада боеприпасов, поражены три командно-наблюдательных пункта. Средства ПВО сбили 25 беспилотников, три тактические ракеты "Точка-У", две переоборудованные в ударный вариант зенитные ракеты комплекса ПВО С-200.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 487 самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1161 реактивную систему залпового огня, 12 415 танков и других бронемашин, 6685 орудий полевой артиллерии и 13 934 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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