https://ria.ru/20231008/snigirevka-1901258188.html
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке - РИА Новости, 08.10.2023
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке
Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами "Правого сектора"* 22 человек за их пророссийские взгляды,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:14
2023-10-08T08:14
2023-10-08T09:52
в мире
правый сектор
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 окт — РИА Новости. Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами "Правого сектора"* 22 человек за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур. "Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", — сказал собеседник агентства. По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения. "Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины", — добавил источник. Он привел их список: После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, правый сектор, вооруженные силы украины, херсонская область
В мире, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке
Источник: "Правый сектор" убил 22 мирных жителя в Снигиревке под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 окт — РИА Новости. Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами "Правого сектора"* 22 человек за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
«
"Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения.
"Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины", — добавил источник.
Зеленский и премьер Финляндии посетили похороны члена "Правого сектора"*
- Кравченко А.И. 1963 года рождения;
- Довгаль В.А. 1985 года;
- Симцова А.К. 1977 года;
- Ремзов Сергей Артурович 1980 года;
- Сельский Юрий Михайлович 1977 года.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области
Украины. Сейчас район занят ВСУ.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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