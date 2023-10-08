https://ria.ru/20231008/snigirevka-1901258188.html

Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке

Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке - РИА Новости, 08.10.2023

Источник: члены "Правого сектора"* убили 22 мирных жителя в Снигиревке

Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами "Правого сектора"* 22 человек за их пророссийские взгляды,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:14

2023-10-08T08:14

2023-10-08T09:52

в мире

правый сектор

вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 окт — РИА Новости. Жители Снигиревки в занятой ВСУ части Херсонской области сообщили об убийстве националистами "Правого сектора"* 22 человек за их пророссийские взгляды, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур. "Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов", — сказал собеседник агентства. По его словам, убийства произошли 13 сентября, а среди тех, кто убивал своих сограждан, был боевик "Правого сектора"* Евгений Караван 1990 года рождения. "Оперативным способом мы получили данные пятерых погибших граждан Украины", — добавил источник. Он привел их список: После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857085272.html

https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html

херсонская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, правый сектор, вооруженные силы украины, херсонская область