https://ria.ru/20231008/sneg-1901367754.html
В Московском регионе в воскресенье пошел снег
В Московском регионе в воскресенье пошел снег - РИА Новости, 08.10.2023
В Московском регионе в воскресенье пошел снег
В Московском регионе в воскресенье пошел снег, он наблюдается сразу в нескольких районах столицы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:35
2023-10-08T22:35
2023-10-08T22:42
общество
москва
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Московском регионе в воскресенье пошел снег, он наблюдается сразу в нескольких районах столицы, передают корреспонденты РИА Новости.Как сообщают корреспонденты агентства, мокрый снег наблюдается в разных районах Москвы, в частности на юго-западе, юге и востоке столицы. В районе Беляево снег даже слегка припорошил автомобили.Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, снег фиксируется в Московском регионе. "Во Внуково метеостанция фиксирует снег с 18:00 и до сих пор, видимость ухудшается до четырех километров, в Шереметьево снег фиксируется с 17:30, видимость составляет 4,5 километра. В Остафьево снег начался в 21:00, видимость — пять километров", — рассказал Тишковец.Ранее синоптик сообщил, что в Москве в воскресенье ожидаются ливневые осадки в виде дождя, переходящего в заряды мокрого снега.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html
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общество, москва, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт)
В Московском регионе в воскресенье пошел снег
В нескольких районах Москвы в воскресенье пошел снег