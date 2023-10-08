https://ria.ru/20231008/sireny-1901374014.html
В центральной части Израиля сработали сирены
В центральной части Израиля сработали сирены - РИА Новости, 08.10.2023
В центральной части Израиля сработали сирены
РИА Новости РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:51
2023-10-08T23:51
2023-10-08T23:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
армия обороны израиля
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РИА НовостиСИРЕНЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛАХ, СРАБОТАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИЗРАИЛЯ - АРМИЯ
израиль
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Армия обороны Израиля
В центральной части Израиля сработали сирены
В центре Израиля сработали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах