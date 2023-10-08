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В центральной части Израиля сработали сирены - РИА Новости, 08.10.2023
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В центральной части Израиля сработали сирены
В центральной части Израиля сработали сирены - РИА Новости, 08.10.2023
В центральной части Израиля сработали сирены
РИА Новости РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:51
2023-10-08T23:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
армия обороны израиля
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РИА НовостиСИРЕНЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛАХ, СРАБОТАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИЗРАИЛЯ - АРМИЯ
израиль
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, армия обороны израиля
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Армия обороны Израиля
В центральной части Израиля сработали сирены

В центре Израиля сработали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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СИРЕНЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛАХ, СРАБОТАЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИЗРАИЛЯ - АРМИЯ
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреАрмия обороны Израиля
 
 
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