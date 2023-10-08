https://ria.ru/20231008/sholts-1901334473.html

Шольц назвал атаку на Израиль варварством

Шольц назвал атаку на Израиль варварством - РИА Новости, 08.10.2023

Шольц назвал атаку на Израиль варварством

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в воскресенье с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвав его варварским, а также заявил о... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T18:09

2023-10-08T18:09

2023-10-08T18:39

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в воскресенье с обращением по теме нападения палестинских группировок на Израиль, назвав его варварским, а также заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии. "Эти действия варварские и возмутительные. Им нет никакого оправдания", - сказал в своем обращении Шольц. Он заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил ему полную поддержку со стороны Германии. Шольц также объявил, что над президентским дворцом, зданием парламента и офисом федерального канцлера Германии в знак солидарности были подняты израильские флаги.Кроме того, канцлер сообщил об усилении мер по защите израильских учреждений на территории Германии. "Для нас неприемлемо, что здесь, на наших улицах, празднуются отвратительные атаки на Израиль. Страдания, разрушения и смерть такого большого количества людей ни для кого не может быть поводом для радости", - сказал Шольц. Канцлер ФРГ также сообщил, что обсудил ситуацию в Израиле по телефону с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По словам Шольца, все они сошлись во мнении, что нынешняя вспышка напряженности может иметь непредсказуемые последствия для всего ближневосточного региона.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, израиль, олаф шольц, биньямин нетаньяху, михаил богданов, оон, хамас