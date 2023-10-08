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Историк рассказал о работе разведывательных школ нацистов в Крыму - РИА Новости, 08.10.2023
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12:24 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/shkoly-1901285698.html
Историк рассказал о работе разведывательных школ нацистов в Крыму
Историк рассказал о работе разведывательных школ нацистов в Крыму - РИА Новости, 08.10.2023
Историк рассказал о работе разведывательных школ нацистов в Крыму
Несколько немецких разведывательно-диверсионных школ военной разведки действовали на территории Крыма в период немецкой оккупации в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:24
2023-10-08T12:24
республика крым
евпатория
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Несколько немецких разведывательно-диверсионных школ военной разведки действовали на территории Крыма в период немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, профессор КФУ им. Вернадского Олег Романько со ссылкой на рассекреченные архивные документы. Летом 1942 года Крым был полностью захвачен немецко-румынскими войсками, тогда же началось создание сети разведывательно-диверсионных школ для подготовки агентуры и заброски в тыл Красной армии в ходе будущего немецкого наступления на Кавказ. Этим занимались спецслужбы - абвер (военная разведка) и СД (политическая разведка и служба безопасности). Второстепенная цель заключалась в подготовке агентов для борьбы с советским партизанско-подпольным движением в Крыму, рассказал Романько. Сведения о школах содержатся в недавно рассекреченных материалах о деятельности немецких спецслужб на территории Крыма в 1941-1944 годах. "Первой к подготовке агентуры приступила СД. Через свою дочернюю организацию "Цеппелин" ею в апреле 1942 года была создана разведывательно-диверсионная школа в Евпатории (по документам она проходила как "Гауптлагерь Крым"). Эта школа размещалась на территории детского санатория НКВД и занимала целый квартал. Ее начальником являлся гауптштурмфюрер СС Теодор Гиргензон. "В школе обучалось около 100 агентов, преимущественно советских военнопленных – уроженцев Северного Кавказа и Закавказья", - сказал Романько, добавив, что в школе проходили обучение также и те военнопленные, которые являлись уроженцами других областей СССР. Основными направлениями подготовки курсантов были разведка, диверсии и организация повстанческого движения, заброска агентуры на Кавказ происходила с аэродрома Саки. Всего за весь период существования школы было подготовлено около 100 агентов, большинство из которых выявлены советскими спецслужбами практически сразу после своей заброски. В конце сентября 1942 года школу временно расформировали, а персонал и оставшихся курсантов вывели за пределы Крыма. После расформирования евпаторийской школы СД вся работа по подготовке агентуры была возложена на абвер и его военно-морскую секцию. Начиная с декабря 1942 года в Крыму появились еще три разведывательно-диверсионные школы: в селах Тавель (декабрь 1942 г.), в поселке Симеиз (май 1943 г.) и в селе Бешуй (май 1943 г.), сообщил собеседник агентства. "Разведывательно-диверсионная школа в селе Тавель (Симферопольский район) располагалась в бывшем детском доме, ее начальниками последовательно были лейтенант Жирар де Сукантон (до мая 1943 г.) и унтер-офицер Гельмут Шотля (до октября 1943 г.). В школе обучалось 120-150 курсантов, которых готовили в качес­тве агентов-радистов и разведчиков-дивер­сантов. Агенты забрасывались на территорию Кавказа с аэродромов под Симферополем. Разведывательно-диверсионная школа в Симеизе располагалась в здании санатория ВЦСПС, на берегу моря. Начальником школы являлся капитан Крамер. В ней обучалось до 120 курсантов, основная специализация курсантов: разведчики­-диверсанты, морские разведчики и радисты. Разведывательно-диверсионная школа в Бешуе располагалась в одном из крестьянских домов этого села. Начальник – фельдфебель Карл Мурбах. В школе обучалось до 200 агентов, преимущественно бывших коллаборантов (полицейские, старосты), а также советские военнопленные. Заброска агентуры на Кавказ происходила с аэродрома Сарабуз (под Симферополем)", - рассказал Романько. Обучение в разведывательно-диверсионных школах осуществляли представители нацистских спецслужб, коллаборанты и специально отобранные выпускники. Все школы ближе к концу 1943 года были расформированы и эвакуированы. "В целом, итоги деятельности крымских разведывательно-диверсионных школ, которые создавали абвер и СД, следует признать малоэффективными. За весь период своего существования они успели подготовить около 600 агентов, однако никто из них не добился каких-либо значимых успехов. Разведывательно-диверсионные школы были практически сразу инфильтрованы советской агентурой, что приводило к постоянным провалам сразу после заброски. Также значительная часть агентов сами шли с повинной в советские органы (безопасности), даже не приступив к выполнению заданию. Все это, впоследствии, явилось одной из причин расформирования школ и вывода их за пределы Крыма", - отметил историк.
https://ria.ru/20230928/galichina-1899232942.html
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республика крым, евпатория, симферополь
Республика Крым, Евпатория, Симферополь
Историк рассказал о работе разведывательных школ нацистов в Крыму

Историк: в Крыму работали несколько разведывательно-диверсионных школ нацистов

© Фото : Общественное достояниеРазведывательно-диверсионная школа Абвера
Разведывательно-диверсионная школа Абвера - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : Общественное достояние
Разведывательно-диверсионная школа Абвера. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Несколько немецких разведывательно-диверсионных школ военной разведки действовали на территории Крыма в период немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости доктор исторических наук, профессор КФУ им. Вернадского Олег Романько со ссылкой на рассекреченные архивные документы.
Летом 1942 года Крым был полностью захвачен немецко-румынскими войсками, тогда же началось создание сети разведывательно-диверсионных школ для подготовки агентуры и заброски в тыл Красной армии в ходе будущего немецкого наступления на Кавказ. Этим занимались спецслужбы - абвер (военная разведка) и СД (политическая разведка и служба безопасности). Второстепенная цель заключалась в подготовке агентов для борьбы с советским партизанско-подпольным движением в Крыму, рассказал Романько. Сведения о школах содержатся в недавно рассекреченных материалах о деятельности немецких спецслужб на территории Крыма в 1941-1944 годах.
"Первой к подготовке агентуры приступила СД. Через свою дочернюю организацию "Цеппелин" ею в апреле 1942 года была создана разведывательно-диверсионная школа в Евпатории (по документам она проходила как "Гауптлагерь Крым"). Эта школа размещалась на территории детского санатория НКВД и занимала целый квартал. Ее начальником являлся гауптштурмфюрер СС Теодор Гиргензон. "В школе обучалось около 100 агентов, преимущественно советских военнопленных – уроженцев Северного Кавказа и Закавказья", - сказал Романько, добавив, что в школе проходили обучение также и те военнопленные, которые являлись уроженцами других областей СССР.
Основными направлениями подготовки курсантов были разведка, диверсии и организация повстанческого движения, заброска агентуры на Кавказ происходила с аэродрома Саки. Всего за весь период существования школы было подготовлено около 100 агентов, большинство из которых выявлены советскими спецслужбами практически сразу после своей заброски. В конце сентября 1942 года школу временно расформировали, а персонал и оставшихся курсантов вывели за пределы Крыма.
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После расформирования евпаторийской школы СД вся работа по подготовке агентуры была возложена на абвер и его военно-морскую секцию. Начиная с декабря 1942 года в Крыму появились еще три разведывательно-диверсионные школы: в селах Тавель (декабрь 1942 г.), в поселке Симеиз (май 1943 г.) и в селе Бешуй (май 1943 г.), сообщил собеседник агентства.
"Разведывательно-диверсионная школа в селе Тавель (Симферопольский район) располагалась в бывшем детском доме, ее начальниками последовательно были лейтенант Жирар де Сукантон (до мая 1943 г.) и унтер-офицер Гельмут Шотля (до октября 1943 г.). В школе обучалось 120-150 курсантов, которых готовили в качес­тве агентов-радистов и разведчиков-дивер­сантов. Агенты забрасывались на территорию Кавказа с аэродромов под Симферополем.
Разведывательно-диверсионная школа в Симеизе располагалась в здании санатория ВЦСПС, на берегу моря. Начальником школы являлся капитан Крамер. В ней обучалось до 120 курсантов, основная специализация курсантов: разведчики­-диверсанты, морские разведчики и радисты.
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Разведывательно-диверсионная школа в Бешуе располагалась в одном из крестьянских домов этого села. Начальник – фельдфебель Карл Мурбах. В школе обучалось до 200 агентов, преимущественно бывших коллаборантов (полицейские, старосты), а также советские военнопленные. Заброска агентуры на Кавказ происходила с аэродрома Сарабуз (под Симферополем)", - рассказал Романько.
Обучение в разведывательно-диверсионных школах осуществляли представители нацистских спецслужб, коллаборанты и специально отобранные выпускники. Все школы ближе к концу 1943 года были расформированы и эвакуированы.
"В целом, итоги деятельности крымских разведывательно-диверсионных школ, которые создавали абвер и СД, следует признать малоэффективными. За весь период своего существования они успели подготовить около 600 агентов, однако никто из них не добился каких-либо значимых успехов. Разведывательно-диверсионные школы были практически сразу инфильтрованы советской агентурой, что приводило к постоянным провалам сразу после заброски. Также значительная часть агентов сами шли с повинной в советские органы (безопасности), даже не приступив к выполнению заданию. Все это, впоследствии, явилось одной из причин расформирования школ и вывода их за пределы Крыма", - отметил историк.
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