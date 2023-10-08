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Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников - РИА Новости, 08.10.2023
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
китай
россия
сергей миронов
ргсу
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников - насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!" - заявил Миронов. Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. "Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут - для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России", - написал Миронов. Ранее "Коммерсант" сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы "Мы", которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.
https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899740161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сергей миронов, ргсу, политика
Китай, Россия, Сергей Миронов, РГСУ, Политика
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников
Глава СР Миронов предложил создать систему социального рейтинга для чиновников