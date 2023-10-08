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Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников - РИА Новости, 08.10.2023
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17:47 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/reyting-1901331854.html
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников - РИА Новости, 08.10.2023
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать,... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:47
2023-10-08T17:47
китай
россия
сергей миронов
ргсу
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников - насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!" - заявил Миронов. Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. "Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут - для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России", - написал Миронов. Ранее "Коммерсант" сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы "Мы", которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.
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китай, россия, сергей миронов, ргсу, политика
Китай, Россия, Сергей Миронов, РГСУ, Политика
Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников

Глава СР Миронов предложил создать систему социального рейтинга для чиновников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«
"Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников - насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!" - заявил Миронов.
Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям.
"Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут - для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России", - написал Миронов.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы "Мы", которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.
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