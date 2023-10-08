https://ria.ru/20231008/reyting-1901331854.html

Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников

Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников - РИА Новости, 08.10.2023

Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:47

2023-10-08T17:47

2023-10-08T17:47

китай

россия

сергей миронов

ргсу

политика

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил разработать систему социального рейтинга для чиновников, чтобы отслеживать, насколько их деятельность полезна, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Для нас я бы предложил разработать социальный рейтинг для чиновников - насколько их деятельность полезна для общества и государства. Если студенты возьмутся за такую задачу, это будет здорово!" - заявил Миронов. Депутат подчеркнул, что сомневается в целесообразности внедрения систем социального мониторинга в России для простых граждан, отметив, что подобный рейтинг существует в Китае, но там он действует в первую очередь применительно к коммерческим предприятиям. "Хочу подчеркнуть, что в Китае нет единой системы социального ранжирования населения. Это миф, растиражированный западными и отечественными массмедиа. Может быть, когда-то наши соседи к этому придут - для этого есть и технологические, и ментальные предпосылки. В конце концов, в рамках подобной модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это точно не для России", - написал Миронов. Ранее "Коммерсант" сообщил, что РГСУ подтвердил разработку экспериментальной платформы "Мы", которая сможет формировать социальный рейтинг для россиян на основе различных параметров.

https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899740161.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, сергей миронов, ргсу, политика