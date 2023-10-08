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В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину - РИА Новости, 08.10.2023
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину
Критика президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, заявил известный американский журналист... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:15
2023-10-08T05:15
2023-10-08T06:18
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Критика президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, заявил известный американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN."Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.Он пояснил, что благодаря заявлениям Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона. По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), марджори тейлор грин, владимир путин
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину
Журналист Вароли: критика Путина Байденом повышает авторитет лидера России в США