Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 08.10.2023 (обновлено: 06:18 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/reyting-1901251440.html
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину - РИА Новости, 08.10.2023
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину
Критика президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, заявил известный американский журналист... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T05:15
2023-10-08T06:18
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
марджори тейлор грин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Критика президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, заявил известный американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN."Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.Он пояснил, что благодаря заявлениям Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона. По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
https://ria.ru/20231006/putin-1901015310.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4db0e417b376fc9e696aace4de95d2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), марджори тейлор грин, владимир путин
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Марджори Тейлор Грин, Владимир Путин
В США рассказали о "парадоксальном подарке" Байдена Путину

Журналист Вароли: критика Путина Байденом повышает авторитет лидера России в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Критика президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина повышает авторитет российского лидера среди граждан США, заявил известный американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN.
«
"Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера", — высказался журналист.
Он пояснил, что благодаря заявлениям Байдена о том, что Путин — "злодей", заставляют американцев задуматься о том, что настоящий "плохой парень" сидит не в Кремле, а в Белом доме. Кроме того, многие разочарованы политикой Вашингтона. По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.
Ранее многие американские политики выражали свое недовольство офисом президента из-за разрушительной государственной политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружать Украину и обратить внимание на насущные проблемы США, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
"Весь мир". В США заметили тревожную деталь в заявлении Путина
6 октября, 17:27
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Марджори Тейлор ГринВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала