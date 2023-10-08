https://ria.ru/20231008/razvitie-1901239153.html

Путин прокомментировал развитие агропромышленного комплекса

Путин прокомментировал развитие агропромышленного комплекса - РИА Новости, 08.10.2023

Путин прокомментировал развитие агропромышленного комплекса

Россия обладает всем необходимым для развития агропромышленного комплекса, чтобы на внутренние и внешние рынки поставлялась качественная, доступная, а главное - РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:13

2023-10-08T00:13

2023-10-08T00:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия обладает всем необходимым для развития агропромышленного комплекса, чтобы на внутренние и внешние рынки поставлялась качественная, доступная, а главное - полезная продукция, при этом необходимо добиться технологического суверенитета в смежных секторах экономики - таких как сельхозмашиностроение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы обязательно поддержим такое стремление достигать новых высот, чтобы агропромышленные предприятия могли и дальше наращивать свои возможности, вели бережливое рачительное хозяйство, применяя передовые методы земледелия и сохраняя природные ресурсы для будущих поколений, открывали новые производства на основе современных более экологичных технологий, создавали новые рабочие места, предлагали качественную, доступную, а главное - полезную продукцию на внутренние и внешние рынки. Для этого у нас есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки. Но прежде всего - грамотные опытные специалисты и талантливые молодые кадры", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что особое внимание уделяется смежным секторам экономики, которые завязаны на АПК - это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. "По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета. Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, чтобы исследования наших институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами", - заявил Путин. Он отметил, что сегодня Россия развивает агрологистику, транспортную инфраструктуру, расширяет пропускную способность железных дорог, увеличивает мощности морских портов, элеваторов и терминалов хранения продукции. "Такие планы уже сверстаны и активно реализуются", - добавил президент. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20231008/urozhay-1901238897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владимир путин