https://ria.ru/20231008/razval-1901250223.html

В Польше ответили желающим развала России

В Польше ответили желающим развала России - РИА Новости, 08.10.2023

В Польше ответили желающим развала России

Идея о развале Российской Федерации не имеет ничего общего с реальностью, заявил польский политолог Рональд Ласецкий в статье для Myśl Polska. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T04:17

2023-10-08T04:17

2023-10-08T04:17

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Идея о развале Российской Федерации не имеет ничего общего с реальностью, заявил польский политолог Рональд Ласецкий в статье для Myśl Polska."В последнее время в польской журналистике много пишут о колониальном характере России и о ее возможной "внутренней деколонизации", то есть о развале Российской Федерации. Последнее, конечно, лишь бред ослепленных ненавистью русофобов", — написал Ласецкий.Он напомнил, что Россия в 1914 году охватывала шестую часть всего земного шара. Однако расширение Российской Империи назвать колониальными нельзя, пояснил эксперт, так как колониализм подразумевает насильственную оккупацию территорий."Большинство территориальных приобретений Москвы не носили такого характера", — упомянул политолог.Ранее от некоторых отдельных политиков Запада звучали призывы к разделению России. Так, например, австрийский экономист Гюнтер Фелингер неоднократно высказывался о необходимости "раздробить" Россию, Китай, а также ввести войска в Косово для расширения влияния НАТО.

https://ria.ru/20230226/putin-1854377654.html

россия

польша

российская империя

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в мире, россия, польша, российская империя, нато