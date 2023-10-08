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"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
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12:40 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/pvo-1901287256.html
"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ
"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ
Украина не может защитить полностью свое воздушное пространство из-за нехватки систем ПВО, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:40
2023-10-08T12:40
в мире
украина
welt
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украина не может защитить полностью свое воздушное пространство из-за нехватки систем ПВО, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке."Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО", – отметил он.Шмидтке подчеркнул, что, поскольку Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, приходится использовать имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений.В сентябре советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет.
https://ria.ru/20231008/krakh-1901275904.html
https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html
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в мире, украина, welt
В мире, Украина, Welt
"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ

Welt: Украине не хватает систем ПВО для защиты всей территории

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украина не может защитить полностью свое воздушное пространство из-за нехватки систем ПВО, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке.
"Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО", – отметил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Шмидтке подчеркнул, что, поскольку Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, приходится использовать имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений.
В сентябре советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет.
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