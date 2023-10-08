https://ria.ru/20231008/pvo-1901287256.html

"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ

"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023

"Невозможно защитить": раскрыта опасная проблема, с которой столкнулись ВСУ

Украина не может защитить полностью свое воздушное пространство из-за нехватки систем ПВО, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:40

2023-10-08T12:40

2023-10-08T12:40

в мире

украина

welt

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украина не может защитить полностью свое воздушное пространство из-за нехватки систем ПВО, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гидо Шмидтке."Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО", – отметил он.Шмидтке подчеркнул, что, поскольку Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, приходится использовать имеющиеся системы только для защиты крупных городов и важных военных направлений.В сентябре советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО беспомощна против баллистических ракет.

https://ria.ru/20231008/krakh-1901275904.html

https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

украина

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в мире, украина, welt