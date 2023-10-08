Рейтинг@Mail.ru
Путин примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/putin-1901311989.html
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Путин примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 08.10.2023
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведет переговоры с премьер-министром Ирака, а также... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:26
2023-10-08T15:26
в мире
россия
ирак
киргизия
павел зарубин
владимир путин
садыр жапаров
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_c92e2bbe3e5be191d764bc2c57e342db.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведет переговоры с премьер-министром Ирака, а также посетит Киргизию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Вместе с Путиным участвовать (в РЭН - ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры", - рассказали в программе. Также на неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ и, по данным телеканала, посетит российскую авиабазу "Кант". Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html
https://ria.ru/20230705/opek-1882460527.html
россия
ирак
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894367754_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_98e013f60a41d6a85dec58e2b41a0b39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ирак, киргизия, павел зарубин, владимир путин, садыр жапаров, снг, манеж
В мире, Россия, Ирак, Киргизия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Садыр Жапаров, СНГ, Манеж
Путин примет участие в Российской энергетической неделе

Путин примет участие в Российской энергетической неделе с премьером Ирака

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведет переговоры с премьер-министром Ирака, а также посетит Киргизию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Вместе с Путиным участвовать (в РЭН - ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры", - рассказали в программе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе
23 сентября, 17:02
Также на неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ и, по данным телеканала, посетит российскую авиабазу "Кант".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
На Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Генсек ОПЕК планирует принять участие в Российской энергетической неделе
5 июля, 20:21
 
В миреРоссияИракКиргизияПавел ЗарубинВладимир ПутинСадыр ЖапаровСНГМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала