https://ria.ru/20231008/putin-1901311989.html
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Путин примет участие в Российской энергетической неделе - РИА Новости, 08.10.2023
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведет переговоры с премьер-министром Ирака, а также... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:26
2023-10-08T15:26
2023-10-08T15:26
в мире
россия
ирак
киргизия
павел зарубин
владимир путин
садыр жапаров
снг
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на неделе примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН) и проведет переговоры с премьер-министром Ирака, а также посетит Киргизию, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. "Вместе с Путиным участвовать (в РЭН - ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры", - рассказали в программе. Также на неделе Путин отправится с визитом в Бишкек на саммит СНГ и, по данным телеканала, посетит российскую авиабазу "Кант". Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в столичном ЦВЗ "Манеж" с 11 по 13 октября, его организаторами являются фонд "Росконгресс" и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Саммит СНГ пройдет в Бишкеке 13 октября под председательством лидера Киргизии Садыра Жапарова. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы государств Содружества.
https://ria.ru/20230923/siyyarto-1898220573.html
https://ria.ru/20230705/opek-1882460527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирак, киргизия, павел зарубин, владимир путин, садыр жапаров, снг, манеж
В мире, Россия, Ирак, Киргизия, Павел Зарубин, Владимир Путин, Садыр Жапаров, СНГ, Манеж
Путин примет участие в Российской энергетической неделе
Путин примет участие в Российской энергетической неделе с премьером Ирака