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Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае" - РИА Новости, 08.10.2023
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15:18 08.10.2023 (обновлено: 16:02 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/putin-1901311051.html
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае" - РИА Новости, 08.10.2023
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"
Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:18
2023-10-08T16:02
россия
владимир путин
федор лукьянов
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.&quot;Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации&quot;, — сказал он. Так Путин ответил на слова модератора Федора Лукьянова, заявившего, что во время выступления глава государства был "как добрый учитель"."Не знаю, насколько это было интересно", — отметил президент.Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
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россия, владимир путин, федор лукьянов, политика
Россия, Владимир Путин, Федор Лукьянов, Политика
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"

Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что не пытался никого учить

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«

"Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — сказал он.

Так Путин ответил на слова модератора Федора Лукьянова, заявившего, что во время выступления глава государства был "как добрый учитель".
"Не знаю, насколько это было интересно", — отметил президент.
Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября, 18:25
 
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