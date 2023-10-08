https://ria.ru/20231008/putin-1901311051.html
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае" - РИА Новости, 08.10.2023
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"
Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:18
2023-10-08T15:18
2023-10-08T16:02
россия
владимир путин
федор лукьянов
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — сказал он. Так Путин ответил на слова модератора Федора Лукьянова, заявившего, что во время выступления глава государства был "как добрый учитель"."Не знаю, насколько это было интересно", — отметил президент.Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федор лукьянов, политика
Россия, Владимир Путин, Федор Лукьянов, Политика
Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"
Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что не пытался никого учить
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" выложил в своем телеграм-канале
журналист Павел Зарубин.
«
"Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — сказал он.
Так Путин ответил на слова модератора Федора Лукьянова, заявившего, что во время выступления глава государства был "как добрый учитель".
"Не знаю, насколько это было интересно", — отметил президент.
Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
Эксперт увидел в речи Путина на "Валдае" начало эпохи многополярного мира