https://ria.ru/20231008/putin-1901311051.html

Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"

Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае" - РИА Новости, 08.10.2023

Путин прокомментировал свое выступление на "Валдае"

Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:18

2023-10-08T15:18

2023-10-08T16:02

россия

владимир путин

федор лукьянов

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о своей речи на "Валдае", отметил, что он не пытался никого учить. Кадры беседы с главой государства из программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин."Ну нет, я даже не пытался никого учить. Старался донести до слушателей, наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации", — сказал он. Так Путин ответил на слова модератора Федора Лукьянова, заявившего, что во время выступления глава государства был "как добрый учитель"."Не знаю, насколько это было интересно", — отметил президент.Путин 5 октября выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.

https://ria.ru/20231006/valday-1901032739.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, федор лукьянов, политика