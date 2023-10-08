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Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия
Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия - РИА Новости, 08.10.2023
Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия
Российский рынок обеспечен всеми основными видами продовольствия, экспортный потенциал агропромышленной отрасли страны растет, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:03
2023-10-08T00:03
2023-10-08T00:03
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский рынок обеспечен всеми основными видами продовольствия, экспортный потенциал агропромышленной отрасли страны растет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растет и экспортный потенциал отрасли", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, причем по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, российские компании являются глобальными лидерами. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия
Путин: рынок наполнили главными видами продовольствия, потенциал экспорта растет
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский рынок обеспечен всеми основными видами продовольствия, экспортный потенциал агропромышленной отрасли страны растет, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия. Растет и экспортный потенциал отрасли", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Он отметил, что продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, причем по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, российские компании являются глобальными лидерами.
Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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