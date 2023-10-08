https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html

Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России

Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России - РИА Новости, 08.10.2023

Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые известные и посещаемые достопримечательности РФ, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:26

2023-10-08T06:26

2023-10-08T06:26

туризм

туризм

новости - туризм

третьяковская галерея

петергоф

байкал

отдых в россии

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые известные и посещаемые достопримечательности РФ, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди почти 1900 пользователей и выяснили, что самая посещаемая достопримечательность страны — Красная площадь. Там побывали 89 процентов опрошенных.На втором месте рейтинга — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, который осмотрели 86 процентов туристов. На третьем — Эрмитаж, с которым ознакомился 81 процент путешественников.Петергоф назвали 80 процентов респондентов, Третьяковская галерея привлекла 66 процентов опрошенных.В список наиболее известных и посещаемых вошли также Казанский кремль (48 процентов побывали там) и Свято-Троицкая Сергиева Лавра (37 процентов).Байкал и Кижи увидели своими глазами 14 процентов опрошенных, Соловецкие острова — шесть процентов.Примечательно, что пять процентов респондентов сказали, что пока нигде не бывали, но у них все впереди.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

петергоф

байкал

россия

кижи

соловецкие острова

казань

москва

санкт-петербург

сергиев посад

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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