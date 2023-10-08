https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html
Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России
Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России - РИА Новости, 08.10.2023
Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые известные и посещаемые достопримечательности РФ, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T06:26
2023-10-08T06:26
2023-10-08T06:26
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новости - туризм
третьяковская галерея
петергоф
байкал
отдых в россии
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые известные и посещаемые достопримечательности РФ, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди почти 1900 пользователей и выяснили, что самая посещаемая достопримечательность страны — Красная площадь. Там побывали 89 процентов опрошенных.На втором месте рейтинга — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, который осмотрели 86 процентов туристов. На третьем — Эрмитаж, с которым ознакомился 81 процент путешественников.Петергоф назвали 80 процентов респондентов, Третьяковская галерея привлекла 66 процентов опрошенных.В список наиболее известных и посещаемых вошли также Казанский кремль (48 процентов побывали там) и Свято-Троицкая Сергиева Лавра (37 процентов).Байкал и Кижи увидели своими глазами 14 процентов опрошенных, Соловецкие острова — шесть процентов.Примечательно, что пять процентов респондентов сказали, что пока нигде не бывали, но у них все впереди.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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байкал
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кижи
соловецкие острова
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москва
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, третьяковская галерея, петергоф, байкал, отдых в россии, россия, кижи, соловецкие острова, казань, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), москва, санкт-петербург, петергоф (музей), исаакиевский собор, эрмитаж (музей), сергиев посад
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Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России
Опрос: Красная площадь – самая известная достопримечательность России