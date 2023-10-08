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На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате - РИА Новости, 08.10.2023
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15:43 08.10.2023 (обновлено: 21:24 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/proverki-1901314750.html
На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате
На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате - РИА Новости, 08.10.2023
На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате
Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:43
2023-10-08T21:24
в мире
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе. Ранее украинские СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата, предположительно, расположенного в Тернополе. На видео мужчины в камуфляжной форме избивают двоих гражданских, лежащих на койках. Место действия похоже на армейскую казарму: в помещении голые стены, рядами расставлены одинаковые металлические кровати. Помимо двух фигурантов, в помещении присутствуют и другие люди в форме, в происходящее они не вмешиваются. &quot;По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.Как отмечается в публикации Генпрокуратуры, мужчины в камуфляже действительно являются сотрудниками военкомата, а их действия по отношению к призывникам расцениваются как "применение физической силы" и превышение служебным лицом власти или полномочий в условиях военного времени.Мер Тернополя Сергей Надал, комментируя произошедшее на своей странице в соцсети Facebook*, призвал сотрудников военкоматов области к "корректному" отношению к призывникам.В конце сентября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о предъявлении обвинения в пытках двум работникам военкомата во Львовской области. Фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата, "морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897327070.html
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в мире, украина, владимир зеленский, facebook, генеральная прокуратура рф, тернополь, львовская область
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Facebook, Генеральная прокуратура РФ, Тернополь, Львовская область
На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате

На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе.
Ранее украинские СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата, предположительно, расположенного в Тернополе. На видео мужчины в камуфляжной форме избивают двоих гражданских, лежащих на койках. Место действия похоже на армейскую казарму: в помещении голые стены, рядами расставлены одинаковые металлические кровати. Помимо двух фигурантов, в помещении присутствуют и другие люди в форме, в происходящее они не вмешиваются.
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"По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство", — говорится в публикации в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

Как отмечается в публикации Генпрокуратуры, мужчины в камуфляже действительно являются сотрудниками военкомата, а их действия по отношению к призывникам расцениваются как "применение физической силы" и превышение служебным лицом власти или полномочий в условиях военного времени.
Мер Тернополя Сергей Надал, комментируя произошедшее на своей странице в соцсети Facebook*, призвал сотрудников военкоматов области к "корректному" отношению к призывникам.
В конце сентября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о предъявлении обвинения в пытках двум работникам военкомата во Львовской области. Фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата, "морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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