На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате
На Украине начали проверки из-за видео с избиением призывников в военкомате
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале уголовного производства по факту избиения призывников сотрудниками военкомата в Тернополе.
Ранее украинские СМИ публиковали видео избиения двух призывников сотрудниками военкомата, предположительно, расположенного в Тернополе. На видео мужчины в камуфляжной форме избивают двоих гражданских, лежащих на койках. Место действия похоже на армейскую казарму: в помещении голые стены, рядами расставлены одинаковые металлические кровати. Помимо двух фигурантов, в помещении присутствуют и другие люди в форме, в происходящее они не вмешиваются.
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"По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство", — говорится в публикации в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Как отмечается в публикации Генпрокуратуры, мужчины в камуфляже действительно являются сотрудниками военкомата, а их действия по отношению к призывникам расцениваются как "применение физической силы" и превышение служебным лицом власти или полномочий в условиях военного времени.
Мер Тернополя Сергей Надал, комментируя произошедшее на своей странице в соцсети Facebook*, призвал сотрудников военкоматов области к "корректному" отношению к призывникам.
В конце сентября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщало о предъявлении обвинения в пытках двум работникам военкомата во Львовской области. Фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата, "морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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