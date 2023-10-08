https://ria.ru/20231008/proisshestvie-1901330831.html
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы - РИА Новости, 08.10.2023
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы
Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:39
2023-10-08T17:39
2023-10-08T18:30
происшествия
первоуральск
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", — говорится в материале. По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой. "Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток", – отметили в пресс-службе. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.
https://ria.ru/20200128/1563972504.html
https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html
первоуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первоуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало у больницы, куда он обратился