https://ria.ru/20231008/proisshestvie-1901330831.html

На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы

На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы - РИА Новости, 08.10.2023

На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы

Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T17:39

2023-10-08T17:39

2023-10-08T18:30

происшествия

первоуральск

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", — говорится в материале. По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой. "Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток", – отметили в пресс-службе. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.

https://ria.ru/20200128/1563972504.html

https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

первоуральск

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, первоуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)