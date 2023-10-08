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На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы - РИА Новости, 08.10.2023
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17:39 08.10.2023 (обновлено: 18:30 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/proisshestvie-1901330831.html
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы - РИА Новости, 08.10.2023
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы
Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T17:39
2023-10-08T18:30
происшествия
первоуральск
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", — говорится в материале. По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой. "Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток", – отметили в пресс-службе. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.
https://ria.ru/20200128/1563972504.html
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первоуральск
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происшествия, первоуральск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле больницы

На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало у больницы, куда он обратился

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Возле городской больницы в Первоуральске Свердловской области нашли тело пенсионера, которое пролежало там несколько дней, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю", — говорится в материале.
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По информации ведомства со ссылкой на СМИ, мужчина в начале октября обратился в местную поликлинику с жалобами на состояние здоровья, но спустя несколько часов его отправили домой.
«
"Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался. Его тело было обнаружено спустя несколько суток", – отметили в пресс-службе.
Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о здравоохранении при оказании медпомощи, к надзорным мероприятиям привлекут специалистов территориального подразделения Росздравнадзора.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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