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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 08.10.2023
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19:16 08.10.2023 (обновлено: 19:17 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 08.10.2023
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:16
2023-10-08T19:17
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении. Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и мокрого снега в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении.
Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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