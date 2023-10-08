https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 08.10.2023
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:16
2023-10-08T19:16
2023-10-08T19:17
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении. Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за дождя и мокрого снега в Москве