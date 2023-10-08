https://ria.ru/20231008/preduprezhdenie-1901342104.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 08.10.2023

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:16

2023-10-08T19:16

2023-10-08T19:17

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве до 21.00 понедельника из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 16 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21.00 8 октября до 21.00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 метров в секунду, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении. Ведомство просит водителей снизить скорость движения и увеличить расстояние между машинами, избегать внезапных маневров и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходов попросили не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты. Ранее экстренное предупреждение было объявлено в Москве до 18.00 воскресенья из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр