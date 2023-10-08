https://ria.ru/20231008/postavki-1901253980.html

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва - РИА Новости, 08.10.2023

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

В сентябре Россия возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва, поставив максимальные за 13 лет объемы, следует из анализа РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:02

2023-10-08T07:02

2023-10-08T11:09

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цены на нефть

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В сентябре Россия возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва, поставив максимальные за 13 лет объемы, следует из анализа РИА Новости данных таможни южноамериканской страны.Так, за прошлый месяц поставки составили 84,4 тысячи тонн, за которые южноамериканская страна заплатила 48 миллионов долларов. Последний раз закупка состоялась в августе 2021 года — 42,1 тысячи тонн за 16,6 миллиона долларов.Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010-го, когда Москва поставила сразу 117,8 тысячи тонн.В то же время в сентябре импорт российских нефтепродуктов в Бразилии немного сократился к августу: объем уменьшился на 22 процента — до 717,3 тысячи тонн, а его стоимость — на 13 процентов, до 593,8 миллиона долларов. Сокращение произошло после введенного 21 сентября правительством России запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

https://ria.ru/20231004/neft-1900462334.html

https://ria.ru/20231004/eksport-1900421105.html

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экономика, россия, бразилия, цены на нефть