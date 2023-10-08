https://ria.ru/20231008/post-1901360058.html

СМИ: ВС Израиля вторглись в деревни на Западном берегу

СМИ: ВС Израиля вторглись в деревни на Западном берегу - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: ВС Израиля вторглись в деревни на Западном берегу

Израильские войска вторглись в деревни к западу от города Дженин на Западном берегу и установили там военный пост на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:21

2023-10-08T21:21

2023-10-08T21:21

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израильские войска вторглись в деревни к западу от города Дженин на Западном берегу и установили там военный пост на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает палестинское агентство WAFA. "В воскресенье вечером израильские оккупационные силы ворвались в деревни Руммана и Забуба к западу от Дженина", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство со ссылкой на свои источники в органах безопасности, израильские войска провели операцию по прочесыванию данной территории и установили военный контрольно-пропускной пункт. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html

https://ria.ru/20231008/konflikt-1901356056.html

https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году