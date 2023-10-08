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США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон
США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон - РИА Новости, 08.10.2023
США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон
США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T20:45
2023-10-08T20:45
2023-10-08T20:45
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы, объявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Правительство США оперативно предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы", - сказано в его заявлении. Остин сообщил, что первая партия военной помощи была отправлена в воскресенье и должна прибыть в Израиль в ближайшие дни. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, сша, россия, биньямин нетаньяху, ллойд остин, михаил богданов, хамас, пентагон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Биньямин Нетаньяху, Ллойд Остин, Михаил Богданов, Хамас, Пентагон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон
Пентагон: США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами