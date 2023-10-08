https://ria.ru/20231008/pomosch-1901318991.html

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:08

2023-10-08T16:08

2023-10-08T17:09

израиль

сша

в мире

вашингтон (штат)

барак обама

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

хамас

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня", — сказал он.Согласно меморандуму, подписанному при президенте Бараке Обаме, Вашингтон оказывает военную помощь Тель-Авиву на сумму 3,8 миллиарда долларов в год, напомнил Блинкен.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, сша, в мире, вашингтон (штат), барак обама, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году