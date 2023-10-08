Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
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"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня", — сказал он.
Согласно меморандуму, подписанному при президенте Бараке Обаме, Вашингтон оказывает военную помощь Тель-Авиву на сумму 3,8 миллиарда долларов в год, напомнил Блинкен.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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