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Израиль запросил у США дополнительную военную помощь - РИА Новости, 08.10.2023
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16:08 08.10.2023 (обновлено: 17:09 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/pomosch-1901318991.html
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:08
2023-10-08T17:09
израиль
сша
в мире
вашингтон (штат)
барак обама
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.&quot;Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня&quot;, — сказал он.Согласно меморандуму, подписанному при президенте Бараке Обаме, Вашингтон оказывает военную помощь Тель-Авиву на сумму 3,8 миллиарда долларов в год, напомнил Блинкен.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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израиль
сша
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израиль, сша, в мире, вашингтон (штат), барак обама, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, В мире, Вашингтон (штат), Барак Обама, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США изучают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«

"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня", — сказал он.

Согласно меморандуму, подписанному при президенте Бараке Обаме, Вашингтон оказывает военную помощь Тель-Авиву на сумму 3,8 миллиарда долларов в год, напомнил Блинкен.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2048 человек получили ранения.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
Вчера, 14:50
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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ИзраильСШАВ миреВашингтон (штат)Барак ОбамаБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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