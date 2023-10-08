США обсуждают с Израилем меры оказания помощи
Белый дом: США обсуждают с Израилем меры оказания помощи ввиду конфликта
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США обсуждают с Израилем меры оказания помощи в свете обострения конфликта с Палестиной, могут обнародовать их детали уже завтра, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
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"Мы обсуждаем с Израилем их конкретные нужды для ответа на эти ужасные атаки", - заявил чиновник журналистам.
Он подчеркнул, что в понедельник могут быть обнародованы детали этих переговоров.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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